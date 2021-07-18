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Журналисты сорвали выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео

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Выступление главы МВД в парламенте Грузии 18 июля было отменено. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что творилось в зале заседаний в воскресенье

Министр внутренних дел должен был выступить с докладом по поводу событий прошлой недели, когда в Тбилиси произошли беспорядки с участием противников ЛГБТ. Пострадали журналисты. Телеоператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался.

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Как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели Лексо Лашкарава, к трибуне подошли оппозиционные депутаты с портретами операторов и попытались занять трибуну.

Между ними и депутатами от правящей партии началась перепалка.

А представители СМИ вывесили два баннера с надписями "Все виновные должны быть наказаны" и "Возьмите политическую ответственность".

Член "Грузинской мечты" Ираклий Закруа просил журналистов убрать баннеры, но они отказались.

"В таком режиме продолжение обсуждения действительно не служит той цели, ради которой мы собрались и назначили внеочередное заседание. Поэтому объявляю сегодняшнее заседание закрытым", - сказал спикер парламента Каха Кучава.
По его словам, министра заслушают на другом пленарном заседании. Дата пока неизвестна.

Теги:
Парламент Грузии, Парламент Грузии, Грузия

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