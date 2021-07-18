Журналисты сорвали выступление главы МВД в парламенте Грузии - видео

Министр внутренних дел должен был выступить с докладом по поводу событий прошлой недели, когда в Тбилиси произошли беспорядки с участием противников ЛГБТ. Пострадали журналисты. Телеоператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Как только глава МВД Грузии начал свое выступление со слов соболезнований по поводу гибели Лексо Лашкарава, к трибуне подошли оппозиционные депутаты с портретами операторов и попытались занять трибуну.
Между ними и депутатами от правящей партии началась перепалка.
А представители СМИ вывесили два баннера с надписями "Все виновные должны быть наказаны" и "Возьмите политическую ответственность".
Член "Грузинской мечты" Ираклий Закруа просил журналистов убрать баннеры, но они отказались.
"В таком режиме продолжение обсуждения действительно не служит той цели, ради которой мы собрались и назначили внеочередное заседание. Поэтому объявляю сегодняшнее заседание закрытым", - сказал спикер парламента Каха Кучава.
По его словам, министра заслушают на другом пленарном заседании. Дата пока неизвестна.