"Войти в зиму защищенными": как мир борется с COVID-19 – видео

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Россия со дня на день начнет клинические испытания пятой вакцины от коронавируса. Подробнее о том, как сегодня в разных странах мира борются с COVID-19, смотрите в видео
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с таким арсеналом медицинских препаратов в России можно "войти в зиму абсолютно защищенными".
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А как обстоят дела в борьбе с COVID-19 в ближнем зарубежье? Зачем в Армению едут иранцы? И как в Грузии записаться на прививку онлайн? Sputnik собрал для вас последние новости с гребня третьей волны. Подробнее – смотрите в видео.