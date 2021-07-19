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"Войти в зиму защищенными": как мир борется с COVID-19 – видео

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video : Ruptly / Francisco Avia Hospital Clinic / РФПИ
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/13/252359615.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210719/252359159/Voyti-v-zimu-zaschischennymi--kak-mir-boretsya-s-COVID-19-0---video.html

Россия со дня на день начнет клинические испытания пятой вакцины от коронавируса. Подробнее о том, как сегодня в разных странах мира борются с COVID-19, смотрите в видео

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с таким арсеналом медицинских препаратов в России можно "войти в зиму абсолютно защищенными".

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А как обстоят дела в борьбе с COVID-19 в ближнем зарубежье? Зачем в Армению едут иранцы? И как в Грузии записаться на прививку онлайн? Sputnik собрал для вас последние новости с гребня третьей волны. Подробнее – смотрите в видео.

Теги:
Россия, Россия, Вакцинация, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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