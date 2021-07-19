Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста – видео

Акция прошла мирно. Общественный порядок возле гостиницы обеспечивали усиленные наряды полиции.
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На плакатах участников акции в Батуми было написано: "В Грузии должны проходить только военные парады", "Почему наказывают "Альт-инфо" и не наказывают "Мтавари", "Пирвели" и "Формулу"?", "Нация. Семья. Религия – это наши ценности, а какие ценности у вас, Мишель?"
Протестующие выступали против того, что полиция в последнее время проводит обыски дома у активистов радикальных движений и допрашивает их, в том числе сотрудников издания "Альт-инфо", выступающего против "пропаганды разврата" и против защиты прав сексуальных меньшинств.