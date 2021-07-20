Афганские власти и талибы* не договорились – переговоры провалились

В столице Катара, Дохе, завершились двухдневные переговоры между афганскими властями и представителями радикального движения "Талибан" *. Подробнее – смотрите в видео

В последние месяцы в Афганистане усилились бои между правительственными войсками и талибами.

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В Дохе обе стороны должны были обсудить вопросы мирного урегулирования. О чем они смогли и не смогли договориться – рассказываем в нашем видео.

* – запрещенная в России террористическая организация