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Афганские власти и талибы* не договорились – переговоры провалились
В столице Катара, Дохе, завершились двухдневные переговоры между афганскими властями и представителями радикального движения "Талибан" *. Подробнее – смотрите в видео
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PT1M20S
2021-07-20T15:20Z
В столице Катара, Дохе, завершились двухдневные переговоры между афганскими властями и представителями радикального движения "Талибан" *. Подробнее – смотрите в видео
В последние месяцы в Афганистане усилились бои между правительственными войсками и талибами.
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В Дохе обе стороны должны были обсудить вопросы мирного урегулирования. О чем они смогли и не смогли договориться – рассказываем в нашем видео.
* – запрещенная в России террористическая организация