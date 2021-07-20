16:33 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Видео

Афганские власти и талибы* не договорились – переговоры провалились

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© video: Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252367262.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210720/252371558/Afganskie-vlasti-i-taliby-ne-dogovorilis---peregovory-provalilis.html
Афганские власти и талибы* не договорились – переговоры провалились
В столице Катара, Дохе, завершились двухдневные переговоры между афганскими властями и представителями радикального движения "Талибан" *. Подробнее – смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=31830838&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252367262.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252367270.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252367263.jpg
PT1M20S
2021-07-20T15:20Z

В столице Катара, Дохе, завершились двухдневные переговоры между афганскими властями и представителями радикального движения "Талибан" *. Подробнее – смотрите в видео

В последние месяцы в Афганистане усилились бои между правительственными войсками и талибами.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В Дохе обе стороны должны были обсудить вопросы мирного урегулирования. О чем они смогли и не смогли договориться – рассказываем в нашем видео.

– запрещенная в России террористическая организация

Теги:
Война в Афганистане, Афганистан

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Афганские власти и талибы* не договорились - переговоры в Дохе провалились
Афганские власти и талибы* не договорились – переговоры провалились
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться