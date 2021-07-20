Мусульмане в Грузии отмечают начало праздника Курбан-байрам - видео

В Грузии, как и во всем мире, мусульмане отмечают начало праздника Курбан-байрам. В этом году он начинается 20 июля. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как праздновали этот день в городе Батуми, где проживает большое количество мусульман

Курбан-байрам является завершающей частью хаджа – ежегодного паломничества мусульман в Мекку. Праздник длится три дня, в течение которых читаются молитвы и специальные восхваления, а так же проходят жертвоприношения.

Слово "курбан" происходит от арабского корня "крб", который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Исходя из этого, считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" посредством этого обряда.

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© REUTERS / SANA Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото 12

История появления праздника Курбан-байрам связана с пророком Ибрахимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Этот сон повторился три раза. Но когда Ибрахим решил исполнить приказ, то услышал глас: "О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…" После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан (жертвоприношение).

Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался ни в каких жертвоприношениях, он лишь испытывал силу веры своего пророка.

По традиции, в дни Курбан-байрам верующий должен проявлять любовь и милосердие к ближним, помогать нуждающимся. Казалось бы, смысл у этого священного дня один, посыл общий, но в каждой стране существуют свои нюансы.