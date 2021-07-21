Крупный пожар в центре Тбилиси близ оперы и отеля “Билтмор” - видео

Два человека получили легкие ожоги во время пожара в заброшенном здании на улице Лагидзе в старом Тбилиси, близ тбилисского театра оперы и балета и неподалеку от крупного отеля "Билтмор".
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По данным Первого канала ОВГ, причина пожара в здании, в котором давно никто не живет, пока неизвестна. Ведется следствие.
На месте несколько часов работали пожарные, которые к 23:30 практически справились с огнем и локализовали очаг возгорания.
Что касается пострадавших, то им была оказана помощь на месте, так как ожоги были незначительными.