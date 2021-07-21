Крупный пожар в центре Тбилиси близ оперы и отеля “Билтмор” - видео

Огонь охватил последний этаж здания, расположенного недалеко от тбилисского государственного театра оперы и балета, а также близ отеля "Билтмор". Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

Два человека получили легкие ожоги во время пожара в заброшенном здании на улице Лагидзе в старом Тбилиси, близ тбилисского театра оперы и балета и неподалеку от крупного отеля "Билтмор".

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

По данным Первого канала ОВГ, причина пожара в здании, в котором давно никто не живет, пока неизвестна. Ведется следствие.

На месте несколько часов работали пожарные, которые к 23:30 практически справились с огнем и локализовали очаг возгорания.

Что касается пострадавших, то им была оказана помощь на месте, так как ожоги были незначительными.