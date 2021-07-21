"Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе

У королевы романса, легендарной Нани Брегвадзе сегодня юбилей - певице исполнилось 85 лет. Смотрите в видео Sputnik Грузия, о чем рассказала известная певица в эксклюзивном интервью

Успешная карьера и всемирное признание никак не повлияли на характер певицы, признается Нани Георгиевна. Она все также проста в общении, искренна и заботлива. О семье, мечтах и сожалениях непревзойденная Нани рассказала в интервью Sputnik Грузия.

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В связи с юбилеем у певицы намечен сольный концерт в поместье князей Чавчавадзе в селе Цинандали (регион Кахети) 21 июля. Уже в августе Нани выступит в сопровождении бэнда в Батуми, а в конце октября даст грандиозный концерт в Тбилиси.

Карьеру Нани начинала с раннего детства, и также рано обрела популярность на родине. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру.

Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Снегопад", "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча".