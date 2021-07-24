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Как в Грузию доставили полмиллиона доз вакцины Pfizer - видео

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video : press-service of the Government of Georgia
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210724/252412998/Kak-v-Gruziyu-dostavili-polmilliona-doz-vaktsiny-Pfizer---video.html

Смотрите в видео Sputnik Грузия, как премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили ночью в тбилисском аэропорту встретил самолет, который доставил в страну полмиллиона доз вакцины Pfizer

В Тбилисском международном аэропорту самолет c подаренными США дозами вакцины встретили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе и посол США Келли Дегнан.

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Вакцинация начнется 26 июля и продлится до 14 августа включительно в 37 клиниках страны. Регистрация на вторую дозу вакцины Pfizer возобновилась 23 июля.

В том случае, если граждане не пройдут регистрацию на вторую дозу Pfizer до 12:00 24 июля, они автоматически будут зарегистрированы в тех же медучреждениях, где они сделали первую дозу вакцины. При этом граждане могут сменить клинику или же дату вакцинации.

Теги:
Ираклий Гарибашвили, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия

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