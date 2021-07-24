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У нас такое невозможно: украинец в шоке от общежития в Беларуси – видео

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Украинец посетил общежития в Минске. Его удивило обустройство комнат и уровень жизни студентов. Подробнее - смотрите в видео

По словам автора видео, таких условий для учащейся молодежи в современной Украине и близко нет.

Оказалось, что очевидец посетил комплекс "Студенческая деревня", который был построен в 2013 году в Минске. Он включает в себя восемь общежитий и сопутствующую инфраструктуру.

Теги:
Студенты, Украина, Украина, Беларусь

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