Антипрививочники заявили в Тбилиси, что коронавируса не существует - видео

Группа активистов из нескольких десятков человек собралась в субботу у здания парламента Грузии в Тбилиси, протестуя против всеобщей вакцинации и запретов из-за пандемии коронавируса. Как проходила акция - смотрите в видео Sputnik Грузия

Как заявляли протестующие, угроза коронавируса сильно преувеличена и подаваемая обществу информация не соответствует действительности. Все это лишь методы по управлению людьми в чьих-то целях, считают они. Также протестующие заявляли, что выступают против всеобщей вакцинации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Участники акции просили у снимающих их журналистов снять защитные маски, утверждая, что они бесполезны и не нужны.

В то же время власти Грузии призывают население соблюдать действующие ограничения и носить маски в закрытых пространствах. Что касается улиц и пространств под открытым небом, то правило обязательного ношения масок на открытом воздухе уже снято - их люди носят добровольно, по своему желанию.

Следует также отметить, что только в субботу в Грузию поступило полмиллиона доз вакцины Pfizer, а до этого в страну уже были ввезены вакцины AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac. Десятки тысяч людей уже сделали себе прививки от коронавируса. В то же время существуют противники вакцинации, которые выступают против любых прививок, а также в обществе есть те, кто не верит в угрозу коронавируса.