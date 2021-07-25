Сатановский: Американцы проиграли талибам* Афганистан - видео

В редакции Sputnik поговорили с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским и узнали, стоит ли опасаться, что ситуация в Средней Азии выйдет из-под контроля.
Российский ученый-востоковед и эксперт Евгений Сатановский считает, что американцы проиграли самую длительную за всю историю США войну в Афганистане.
Талибы* теперь повсюду: бои идут по всей протяженности афганской территории. Может ли чем-то помочь Россия? И реально ли остановить деятельность террористов? На эти и другие вопросы Сатановский ответил нашей ведущей Маше Крузе.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России