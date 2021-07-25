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Сатановский: Американцы проиграли талибам* Афганистан - видео

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Sputnik Грузия
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В российском МИД заявили об активности афганских террористов на границе с Таджикистаном. Смотрите в видео Sputnik, что заявил по этому вопросу российский ученый-востоковед и эксперт Евгений Сатановский

В редакции Sputnik поговорили с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским и узнали, стоит ли опасаться, что ситуация в Средней Азии выйдет из-под контроля.

Российский ученый-востоковед и эксперт Евгений Сатановский считает, что американцы проиграли самую длительную за всю историю США войну в Афганистане.

Талибы* теперь повсюду: бои идут по всей протяженности афганской территории. Может ли чем-то помочь Россия? И реально ли остановить деятельность террористов? На эти и другие вопросы Сатановский ответил нашей ведущей Маше Крузе.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России

Теги:
Борьба с терроризмом, Террористы, терроризм, экспертное мнение, Экспертное мнение, Война в Афганистане, Афганистан, США

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