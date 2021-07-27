Военный обозреватель: талибы* не те, за кого себя выдают – видео

Члены "Талибана"* заявили, что уважают права человека, но в свете исламских ценностей. Об этом они рассказали на встрече с представителями Европейского союза

Sputnik поговорил с военным обозревателем МИА "Россия сегодня", который побывал в Афганистане и знает об "исламских ценностях" не понаслышке. Александр Хроленко рассказал, за что в Афганистане со "средневековой идеологией" могут побить плетьми или отрезать нос.

Где живут старейшины "Талибана"* и где учатся их дети? Кто, по мнению Хроленко, будет следующим врагом, если талибам удастся "завалить" правительство в Кабуле? И может ли на ситуацию повлиять Россия?

* "Талибан" – террористическая организация, запрещенная в России.