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Батуми и Зугдиди затопило: видео наводнения после ливневых дождей

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Темы:
Видео-новости из Грузии (665)
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Сильные дожди практически по всей Грузии привели к наводнениям в ряде регионов страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило в Батуми и Зугдиди после сильных ливней

В Батуми целые улицы оказались затоплены водой, пострадали первые этажи и подвалы зданий. В Зугдиди по улицам текли настоящие реки воды.

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В Самегрело и Земо Сванети дороги и мосты оказались разрушены разлившимися после дождей реками. Пострадали сельскохозяйственные угодья. В ряде населенных пунктов была прервана подача электроэнергии. В настоящее время там ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

В Батуми на некоторых улицах близ моря было прервано движение транспорта - их полностью затопило, пострадали также подвалы зданий и первые этажи домов, расположенные на уровне земли. Жители передвигались по улицам в резиновых сапогах. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (665)
Теги:
Зугдиди, Батуми, Батуми, Грузия, Дождь, стихийное бедствие, происшествия, Наводнение

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