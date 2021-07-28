Вувузелы и барабаны: акция протеста у офиса "Грузинской мечты" - видео

Несколько десятков человек пришли к главному офису правящей партии, чтобы вновь потребовать отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Получилось немногочисленно, но оглушительно. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры акции

В Грузии не прекращается политический кризис. Оппозиция и представители СМИ требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

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В среду политическая ситуация обострилась.

Правящая партия Грузии за два месяца до местных выборов объявила об аннулировании соглашения по решению политического кризиса, которое было достигнуто при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Решение "Грузинской мечты" возмутило оппозицию. Пока что часть оппозиционных партий ограничилась критикой, другая рассматривает свой план действий. Некоторые оппозиционные депутаты заявили, что покидают парламент.