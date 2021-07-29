Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии

Туристы в Грузии есть, но не в том масштабе, как это было в 2019 году, заявила начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили

Ия Гедеванишвили выступила в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван, организованного международным информационным агентством Sputnik на тему: "Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии".

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Гедеванишвили подчеркнула, что, несмотря на присутствие туристов в Грузии, речи о возвращении к показателям 2019 года пока не идет.

"На удивление, у нас большое количество туристов – три борта в день белорусы летают, два борта в день Узбекистан. Это не тот сегмент, который хотелось бы иметь на сегодняшний день с связи с пандемической ситуацией. Но что есть, то есть, и что он есть – уже хорошо. Хотя, все выглядит так, что дальше сезон радовать не будет – идут серьезные отмены, ситуация опять стала нестабильна", - пояснила Гедеванишвили.

По ее словам, путей решения пока не существует, так как Грузия "не очень вакцинированная страна, так же, как Армения". Страна перешла в красную зону, следовательно, у европейских туристов появился страх, отсюда пошли отмены.

"Им не рекомендуют лететь в Грузию, хотя ни украинцам, ни белорусам, ни узбекам это не показатель, они рейсы не снимают, как было, так и есть все в этом плане", - сказала спикер.

Грузинский туризм существенно пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли были в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. Это заставило людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.

В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, а число международных путешественников составило всего 1,7 миллиона.