Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео

В ходе видеомоста Тбилиси-Ереван на тему: "Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии", который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, Гедеванишвили рассказала о состоянии туризма в целом, а также о том, приезжают ли в Грузию туристы из России.

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По ее словам, поток туристов из России в этом году потоком назвать нельзя. Главные причина – дороговизна, так как прямые рейсы отсутствуют, а также, конечно, пандемия коронавируса. Люди пытаются добраться до Грузии в основном на автомобилях и поездах.

"Но это не называется потоком, это не туризм. Это просто тот, кто хочет обязательно поехать в этом году в Грузию, и он едет. Потому что, во-первых, россиянам все еще не рекомендовано ездить в Грузию. Прямых перелетов нет, они летят либо Россия-Ереван, либо Беларусь-Грузия – больше у них нет выхода", - сказала Гедеванишвили.

Также Гедеванишвили прокомментировала возможное открытие прямых авиарейсов между Грузией и Россией.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии

"Я бы сказала, что политику пускай делают политики, а туризм оставят туризму, потому что это никак не связано друг с другом. Точнее так – это не должно быть связано. Я 20 лет работают в туризме и говорю одну и ту же фразу всем, когда начинают разговоры о политике: туризм не имеет никакого отношения к политике, иметь никогда не будет и никакая политика не должна оказывать влияния на туризм. Любой турист, приезжающий в Грузию – он гость, на этом заканчивается разговор о политике у нас всегда", - сказала Гедеванишвили, подчеркнув, что туристам в Грузии ничего не угрожает.

С 1 марта российские граждане могут прилетать в Грузию как с сертификатом о вакцинации, так и с отрицательным ПЦР-тестом. Но пока это возможно только транзитом через другие страны, так как Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.