21:30 29 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6663
  • 100 RUB4.2235
  • USD3.1052
Поиск
Видео

Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео

Получить короткую ссылку
14310
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1d/252455829.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210729/252458433/Chto-v-Gruzii-dumayut-o-vozvraschenii-rossiyskikh-turistov-i-politike---video.html

Туризм не имеет никакого отношения к политике, заявила начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA Ия Гедеванишвили, комментируя возможное восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией

В ходе видеомоста Тбилиси-Ереван на тему: "Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии", который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, Гедеванишвили рассказала о состоянии туризма в целом, а также о том, приезжают ли в Грузию туристы из России.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

По ее словам, поток туристов из России в этом году потоком назвать нельзя. Главные причина – дороговизна, так как прямые рейсы отсутствуют, а также, конечно, пандемия коронавируса. Люди пытаются добраться до Грузии в основном на автомобилях и поездах.

"Но это не называется потоком, это не туризм. Это просто тот, кто хочет обязательно поехать в этом году в Грузию, и он едет. Потому что, во-первых, россиянам все еще не рекомендовано ездить в Грузию. Прямых перелетов нет, они летят либо Россия-Ереван, либо Беларусь-Грузия – больше у них нет выхода", - сказала Гедеванишвили.

Также Гедеванишвили прокомментировала возможное открытие прямых авиарейсов между Грузией и Россией.

Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии

"Я бы сказала, что политику пускай делают политики, а туризм оставят туризму, потому что это никак не связано друг с другом. Точнее так – это не должно быть связано. Я 20 лет работают в туризме и говорю одну и ту же фразу всем, когда начинают разговоры о политике: туризм не имеет никакого отношения к политике, иметь никогда не будет и никакая политика не должна оказывать влияния на туризм. Любой турист, приезжающий в Грузию – он гость, на этом заканчивается разговор о политике у нас всегда", - сказала Гедеванишвили, подчеркнув, что туристам в Грузии ничего не угрожает.

С 1 марта российские граждане могут прилетать в Грузию как с сертификатом о вакцинации, так и с отрицательным ПЦР-тестом. Но пока это возможно только транзитом через другие страны, так как Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией летом 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.

Теги:
туризм в Грузии, Туризм, туризм, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии
Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться