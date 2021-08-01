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ЛГБТ-рейв в Киеве у администрации президента вызвал беспорядки - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210801/252476637/LGBT-reyv-v-Kieve-u-administratsii-prezidenta-vyzval-besporyadki---video.html

Украинские сторонники и представители ЛГБТ-сообщества устроили в Киеве у офиса Владимира Зеленского акцию, чтобы заявить о своих правах. Затем возникли стычки с их противниками, в дело вмешалась полиция

Представители ЛГБТ и их сторонники, которых было несколько десятков человек, требовали в ходе своей акции от президента Украины внести в Уголовный кодекс страны статьи против их дискриминации. Украинские националисты и радикалы попытались напасть на представителей ЛГБТ и сорвать акцию.

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Среди противников ЛГБТ-рейва в Киеве были замечены члены праворадикальной партии "Братство". Они вступили в стычки с полицией. Для подавления беспорядков полиции пришлось применить гранаты со слезоточивым газом. В ответ радикалы брызгали в правоохранителей из газовых баллончиков. Два человека были задержаны и доставлены в отделение полиции.

 

Теги:
Украина, Украина, Киев, Протест, Акция протеста, Акции протеста, разгоны акций протеста, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество

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