ЛГБТ-рейв в Киеве у администрации президента вызвал беспорядки - видео

Украинские сторонники и представители ЛГБТ-сообщества устроили в Киеве у офиса Владимира Зеленского акцию, чтобы заявить о своих правах. Затем возникли стычки с их противниками, в дело вмешалась полиция

Представители ЛГБТ и их сторонники, которых было несколько десятков человек, требовали в ходе своей акции от президента Украины внести в Уголовный кодекс страны статьи против их дискриминации. Украинские националисты и радикалы попытались напасть на представителей ЛГБТ и сорвать акцию.

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Среди противников ЛГБТ-рейва в Киеве были замечены члены праворадикальной партии "Братство". Они вступили в стычки с полицией. Для подавления беспорядков полиции пришлось применить гранаты со слезоточивым газом. В ответ радикалы брызгали в правоохранителей из газовых баллончиков. Два человека были задержаны и доставлены в отделение полиции.