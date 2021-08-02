Кабулов о наступлении талибов* в Афганистане и мирном урегулировании

Что происходит в Афганистане и каким может быть выход из ситуации? Об этом рассказал на онлайн-брифинге Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану

Сможет ли "Талибан"* полностью захватить Афганистан и сколько территории страны уже находится в руках талибов? Сколько еще продержится официальный Кабул? Насколько велика угроза усиления ИГ** в Афганистане? И когда же все-таки наступит мир в республике? Об этом рассказал на онлайн-брифинге Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану. Запись прямой трансляции – в нашем видео.

* "Талибан" – террористическая организация, запрещена в России.

** ИГ (Исламское государство) – террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.