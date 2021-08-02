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В Индии из-за оползня обрушилась часть горной дороги - видео ЧП

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210802/252480648/V-Indii-iz-za-opolznya-obrushilas-chast-gornoy-dorogi---video-ChP.html
В Индии из-за оползня обрушилась часть горной дороги - видео ЧП
На севере Индии падавшие с холма валуны обрушили мост, это стало причиной гибели девяти человек. Смотрите в видео кадры страшной стихии
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=28381691&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/01/252480486.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/01/252480494.jpg
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PT0M33S
2021-08-02T17:29Z

На севере Индии падавшие с холма валуны обрушили мост, это стало причиной гибели девяти человек. Смотрите в видео кадры страшной стихии

В индийском штате Химачал-Прадеш обрушился мост, причиной трагедии стали падавшие с холма валуны.

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На размещенных в сети кадрах видно, как множество валунов катится с горы, образуя шлейф из пыли.

В результате камнепада погибло девять туристов, еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

Теги:
Индия, происшествия, ЧП

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