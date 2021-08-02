https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/01/252480486.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210802/252480648/V-Indii-iz-za-opolznya-obrushilas-chast-gornoy-dorogi---video-ChP.html
В Индии из-за оползня обрушилась часть горной дороги - видео ЧП
На севере Индии падавшие с холма валуны обрушили мост, это стало причиной гибели девяти человек. Смотрите в видео кадры страшной стихии
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=28381691&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/01/252480486.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/01/252480494.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/01/252480487.jpg
PT0M33S
2021-08-02T17:29Z
На севере Индии падавшие с холма валуны обрушили мост, это стало причиной гибели девяти человек. Смотрите в видео кадры страшной стихии
В индийском штате Химачал-Прадеш обрушился мост, причиной трагедии стали падавшие с холма валуны.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
На размещенных в сети кадрах видно, как множество валунов катится с горы, образуя шлейф из пыли.
В результате камнепада погибло девять туристов, еще три человека получили ранения разной степени тяжести.