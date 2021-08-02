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Азербайджан направил своих пожарных через Грузию в Турцию - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210802/252483229/Azerbaydzhan-napravil-svoikh-pozharnykh-cherez-Gruziyu-v-Turtsiyu---video.html

Очередная группа пожарных из Азербайджана выехала в Турцию, чтобы помочь в тушении масштабных пожаров. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как десятки пожарных экипажей проезжали по территории Грузии

Команда из 100 профессиональных и опытных пожарных МЧС Азербайджана используют все возможности для тушения и предотвращения распространения пожаров в районе Мармариса (провинция Мугла).

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По поручению президента Азербайджана первая группа, состоящая из 100 пожарных МЧС, отправилась в Турцию 30 июля. Вчера 31 июля был отправлен очередной пожарно-спасательный отряд МЧС. Во вторую группу входят 220 пожарных и спасателей, 53 единицы пожарно-спасательной и специальной техники, 1 вертолет, 1 карета скорой помощи.

Теги:
Пожар, Пожарные, Лесные пожары, Турция

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