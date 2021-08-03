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Гарь, пепел и дым: как в Турции продолжают бороться с лесными пожарами

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Сотни опытных пожарных МЧС Азербайджана привлечены к тушению и предотвращению распространения масштабных пожаров в Турции. Смотрите в видео, как пожарные борются с огнем в эпицентре стихии

Очередной пожарно-спасательный отряд министерства по чрезвычайным ситуациям АР, а это 220 пожарных и спасателей, 53 единицы пожарно-спасательной и специальной техники, один вертолет, одна карета скорой помощи, работают в районе деревни Хисарёню в Мармарисе, сообщает Sputnik Азербайджан

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Здесь же развернули временный центр помощи, в котором находятся как спасатели и психологи, оказывающие помощь пострадавшим, так и местные жители, чьи дома оказались под угрозой.

На месте происшествия интенсивно работают пожарные вертолеты. Однако, ситуация остается напряженной.

Пожары зафиксированы в 32 провинциях Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. Число жертв лесных пожаров возросло до восьми, а пострадавших – больше 850 человек.

По информации властей Турции, пожар в районе курортного города Бодрум, из которого эвакуировали туристов, удалось взять под контроль.

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