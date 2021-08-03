В Якутии медведица с медвежатами выпрашивают еду у водителей

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Медведица с медвежатами вышли на дорогу и выпрашивали еду у проезжающих водителей. Смотрите в видео удивительные кадры, которые удалось заснять в Амурской области
На кадрах видно, как животное вместе со своими детенышами бесстрашно подходит к автомобилям, встает на задние лапы и просит еду.
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Часть автомобилистов, опасающихся за свою безопасность, старается отпугнуть хищников громкими звуками клаксонов.
Специалисты призывают не кормить диких животных. В противном случае медведи надолго обоснуются на дороге, а со временем станут агрессивными и опасными для людей.