"Зеленое море": Заславское водохранилище приобрело кислотный цвет

Жара снова настигла Беларусь. И жители городов спешат на пляжи, чтобы охладиться в водоемах. Но многие озера и реки в буквальном смысле окрасились в зеленый цвет, сообщает Sputnik Беларусь
Так например, Заславское водохранилище в 5 километрах от Минска приобрело кислотный оттенок. Как говорят экологи, все дело в водорослях, которые из-за аномальной и длительной жары стали активно цвести.
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Для обитателей подводного мира такие условия не очень комфортны. Но вот здоровью человека цветущие водоросли угрозы не несут, только если дискомфорт, уверяют эпидемиологи.