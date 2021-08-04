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"Зеленое море": Заславское водохранилище приобрело кислотный цвет

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210804/252502657/Zelenoe-more-Zaslavskoe-vodokhranilische-priobrelo-kislotnyy-tsvet.html

В середине июля цвет воды во многих водоемах Беларуси стал ярко-зеленым. Особенно кислотной "выдалась" вода на Заславском водохранилище. Смотрите в видео, как выглядит Минское море с высоты птичьего полета

Жара снова настигла Беларусь. И жители городов спешат на пляжи, чтобы охладиться в водоемах. Но многие озера и реки в буквальном смысле окрасились в зеленый цвет, сообщает Sputnik Беларусь

Так например, Заславское водохранилище в 5 километрах от Минска приобрело кислотный оттенок. Как говорят экологи, все дело в водорослях, которые из-за аномальной и длительной жары стали активно цвести.

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Для обитателей подводного мира такие условия не очень комфортны. Но вот здоровью человека цветущие водоросли угрозы не несут, только если дискомфорт, уверяют эпидемиологи.

Теги:
Беларусь, Минск, Экология

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