В каких районах Тбилиси опасно покупать квартиры

Почему не стоит рисковать и тратить большие средства на покупку недвижимости в престижных районах столицы Грузии, вы узнаете из видео Sputnik Грузия

"Такие районы, как Вера и Ваке, может, и считаются престижными с точки зрения местоположения, но с геологической точки зрения это совсем не престижные районы. Там существует очень много проблем", - заявила Годоладзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия

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По словам эксперта, в Тбилиси категорически неприемлемо строительство высокоэтажных зданий, особенно в центре. Место, в котором располагается город, является сейсмически активным, поэтому его застройка может привести к фатальным последствиям, считает Годоладзе.