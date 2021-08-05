Юг Европы охватили сильнейшие пожары - видео

Жара, накрывшая юг Европы, спровоцировала сильнейшие пожары в районе Средиземного моря. Смотрите в видео, как борются с огненной стихией в разных странах

В Турции горят леса - возле курортов Антальи и Мугла. В Греции огнем охвачен остров Родос. В Италии пострадала большая часть побережья в городе Пескара, сообщает Sputnik Азербайджан

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Турция

Несмотря на то, что почти все лесные пожары в Турции взяты под контроль, пожары все еще продолжаются возле Мармариса и Бодрума в провинции Мугла, в лесах Манавгата и Аланьи в провинции Анталья, в провинции Адана.

Ажиотажа добавляют и землетрясения у берегов Турции. Накануне подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в Эгейском море у берегов района Датча провинции Мугла. О разрушениях и жертвах пока не сообщается.

Напомним, что мощные лесные пожары начались в стране семь дней назад и охватили ряд районов на побережье. Сообщалось об эвакуации двух отелей, а также нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

Греция

В Греции также продолжают бушевать лесные пожары. Десятки домов сгорели, несколько человек госпитализированы.

Накануне огонь бесконтрольно бушевал к северу от Афин, сжигая дома. Спасатели борются с более чем 80 очагами возгорания на фоне сильнейшей жары в стране за более чем 30 лет.

Ликвидацию огня затрудняет сильный ветер. Пожарные службы обеспокоены тем, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Италия

Не обошли стороной пожары и Италию. За последние несколько дней в стране проведено 800 спасательных операций: на Сицилии, в Апулии и Калабрии, Лацио и Кампании. Больше всего пострадало побережье города Пескара. Здесь людям пришлось убегать из-за стремительного распространения пламени, которое в итоге поглотило большую часть побережья.