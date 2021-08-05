Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси – видео

НПО "Институт свободы" и "Общество просвещения избирателей" провели акцию протеста перед зданием Национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия ​

Собравшиеся протестовали против переноса экспонатов из музея. Они утверждали, что историческое здание и хранящиеся в нем ценности находятся в опасности.

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Протестующие сформировали "живую цепь" у здания и заявили, что готовы "физически защищать" музей в случае необходимости.

Ранее стало известно, что аварийное здание Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили должно быть отремонтировано. Подготовительные работы уже начались. В связи с ремонтом здания его помещения освобождаются и все экспонаты музея временно будут храниться в другом месте, до завершения реконструкции.