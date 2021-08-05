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Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси – видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210805/252511900/Ruki-proch-ot-muzeya-aktivisty-zaschischayut-istoricheskoe-zdanie-v-Tbilisi---video.html

НПО "Институт свободы" и "Общество просвещения избирателей" провели акцию протеста перед зданием Национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия ​

Собравшиеся протестовали против переноса экспонатов из музея. Они утверждали, что историческое здание и хранящиеся в нем ценности находятся в опасности.

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Протестующие сформировали "живую цепь" у здания и заявили, что готовы "физически защищать" музей в случае необходимости.

Ранее стало известно, что аварийное здание Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили должно быть отремонтировано. Подготовительные работы уже начались. В связи с ремонтом здания его помещения освобождаются и все экспонаты музея временно будут храниться в другом месте, до завершения реконструкции.

Теги:
Грузия, Тбилиси, культура

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Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси – видео
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