Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси – видео

Собравшиеся протестовали против переноса экспонатов из музея. Они утверждали, что историческое здание и хранящиеся в нем ценности находятся в опасности.
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Протестующие сформировали "живую цепь" у здания и заявили, что готовы "физически защищать" музей в случае необходимости.
Ранее стало известно, что аварийное здание Грузинского национального музея искусств имени Шалвы Амиранашвили должно быть отремонтировано. Подготовительные работы уже начались. В связи с ремонтом здания его помещения освобождаются и все экспонаты музея временно будут храниться в другом месте, до завершения реконструкции.