Что происходит в Афганистане: противостояние с талибами и гуманитарная катастрофа

Сейчас афганские военные приготовились к наступлению талибов с севера, на провинцию Фарьяб. Тысячи человек покинули свои дома и стали жителями лагеря беженцев. Людям нечего есть, лекарств тоже нет. Можно ли остановить террористов "Талибана"* и кто это может сделать?
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МИД Афганистана заявляет, что эскалация может привести к увеличению числа беженцев, к принудительной и незаконной миграции.
Соседи Афганистана тем временем не особо радушны. Так, МВД Пакистана отмечает, что Исламабад не планирует открывать границы для беженцев из Афганистана в случае их притока на фоне вывода сил США и НАТО с афганской территории и обострения там ситуации с талибами*.
* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.