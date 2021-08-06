Массовое высыхание деревьев: в Азербайджане гибнут эльдарские сосны - видео

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Массовое высыхание эльдарских сосен стало проблемой многих районов Азербайджана, наблюдается это явление и в Баку. Смотрите в видео, насколько серьезна ситуация, и в чем причина гибели деревьев
Причиной болезни может быть фактор глобального потепления, в результате которого активизировались грибковые заболевания, различные паразиты и насекомые. Грибки, в свою очередь, быстро ослабляют деревья, отчего они и засыхают, сообщает Sputnik Азербайджан
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Принято решение вырубать и сжигать зараженные деревья, чтобы предотвратить большее распространение губительной болезни, а живые - опрыскивать специальными препаратами.