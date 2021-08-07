https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252525944.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20210807/252526050/Sots-art-na-rynke-v-Gyumri-prokhodit-festival-iskusstva---video.html
Соц-арт на рынке: в Гюмри проходит фестиваль искусства - видео
Фестиваль собран из различных художественных мероприятий: выставок, концертов, спектаклей, перформансов, кинопоказов под открытым небом. Смотрите в видео, как проходит мероприятие
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=503447&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252525944.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252525952.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252525945.jpg
PT1M02S
2021-08-07T17:15Z
Фестиваль собран из различных художественных мероприятий: выставок, концертов, спектаклей, перформансов, кинопоказов под открытым небом. Смотрите в видео, как проходит мероприятие
Искусство не должно ограничиваться музеями, оно должно и доходить до тех, кто сам к нему не приходит.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Иногда необходимо переносить искусство на улицы и общаться с ничего не подозревающей публикой без музейного стекла. Именно по этой идее был придуман фестиваль Ground Art Fest, который проходит 6-8 августа в Гюмри.
В соц-арте участвует 22 артиста из шести стран, которые выставляют свои работы в разных частях города.