Соц-арт на рынке: в Гюмри проходит фестиваль искусства - видео

Фестиваль собран из различных художественных мероприятий: выставок, концертов, спектаклей, перформансов, кинопоказов под открытым небом. Смотрите в видео, как проходит мероприятие

Искусство не должно ограничиваться музеями, оно должно и доходить до тех, кто сам к нему не приходит.

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Иногда необходимо переносить искусство на улицы и общаться с ничего не подозревающей публикой без музейного стекла. Именно по этой идее был придуман фестиваль Ground Art Fest, который проходит 6-8 августа в Гюмри.

В соц-арте участвует 22 артиста из шести стран, которые выставляют свои работы в разных частях города.