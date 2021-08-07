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Соц-арт на рынке: в Гюмри проходит фестиваль искусства - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210807/252526050/Sots-art-na-rynke-v-Gyumri-prokhodit-festival-iskusstva---video.html
Соц-арт на рынке: в Гюмри проходит фестиваль искусства - видео
Фестиваль собран из различных художественных мероприятий: выставок, концертов, спектаклей, перформансов, кинопоказов под открытым небом. Смотрите в видео, как проходит мероприятие
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=503447&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252525944.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/06/252525952.jpg
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2021-08-07T17:15Z

Фестиваль собран из различных художественных мероприятий: выставок, концертов, спектаклей, перформансов, кинопоказов под открытым небом. Смотрите в видео, как проходит мероприятие

Искусство не должно ограничиваться музеями, оно должно и доходить до тех, кто сам к нему не приходит. 

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Иногда необходимо переносить искусство на улицы и общаться с ничего не подозревающей публикой без музейного стекла. Именно по этой идее был придуман фестиваль Ground Art Fest, который проходит 6-8 августа в Гюмри.

В соц-арте участвует 22 артиста из шести стран, которые выставляют свои работы в разных частях города.

 

Теги:
Гюмри, Армения, искусство, культура

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