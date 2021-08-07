В Арыси эвакуировали микрорайон из-за возгорания контейнеров с фосфором - видео

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На станции Арысь в Туркестанской области Казахстана загорелся контейнер с желтым фосфором. Жителей ближайшего микрорайона эвакуировали из зоны ЧП. Смотрите подробности в видео
В операции были задействованы около 300 сотрудников (медиков, пожарных и спасателей).
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Пламя тушили почти шесть часов.
Предполагаемой причиной случившегося назвали самовозгорание вещества, в результате протечки емкости, в которой оно находилось.
В городе пару лет назад уже было крупное ЧП. Тогда пожар произошел на складе боеприпасов, начались взрывы. Все население покинуло город.