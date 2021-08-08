Лионель Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции

Аргентинский футболис Лионель Месси не смог сдержать слезы во время пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба. Смотрите в видео трогательные кадры прощания

Вышедший на пресс-конференцию 34-летний аргентинский наподающий не смог сразу начать говорить, так как не сумел сдержать слезы от нахлынувших на него эмоций. При этом собравшиеся представители СМИ поддержали игрока громкими аплодисментами.

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В четверг в "Барселоне" объявили, что не смогут подписать новый контракт с игроком из-за финансовых ограничений со стороны чемпионата Испании.

Напомним, что Месси оказался в молодежной команде в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба Лионель принял участие в 778 матчах во всех турнирах, забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.