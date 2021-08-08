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Лионель Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции

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video: Ruptly / Barca TV
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210808/252532440/Lionel-Messi-ne-smog-sderzhat-slez-na-proschalnoy-press-konferentsii.html
Лионель Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции
Аргентинский футболис Лионель Месси не смог сдержать слезы во время пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба. Смотрите в видео трогательные кадры прощания
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=95738299&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/08/252532412.jpg
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2021-08-08T21:15Z

Аргентинский футболис Лионель Месси не смог сдержать слезы во время пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба. Смотрите в видео трогательные кадры прощания

Вышедший на пресс-конференцию 34-летний аргентинский наподающий не смог сразу начать говорить, так как не сумел сдержать слезы от нахлынувших на него эмоций. При этом собравшиеся представители СМИ поддержали игрока громкими аплодисментами.

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В четверг в "Барселоне" объявили, что не смогут подписать новый контракт с игроком из-за финансовых ограничений со стороны чемпионата Испании.

Напомним, что Месси оказался в молодежной команде в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба Лионель принял участие в 778 матчах во всех турнирах, забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.

Теги:
Лионель Месси, футбол, спорт

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