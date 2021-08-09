Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь

Литовские пограничники возобновили строительство забора на границе с Беларусью. Смотрите в видео, как на границе вырастает стена из колючей проволоки

Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью. Литовские пограничники возводят уже второй ярус проволочного заграждения.

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Ранее в стране объявили о начале миграционного кризиса, за 2021 год количество незаконных переходов границы увеличилось в сотни раз. Тысячи мигрантов с Ближнего Востока смогли нелегально попасть в Литву через территорию Беларуси.

Из-за сложившейся ситуации литовские власти приняли решение о строительстве стены на границе и призвали ЕС помочь в борьбе с мигрантами. В свою очередь, власти Беларуси в ответ на европейские санкции перестали сдерживать миграционные потоки в страны Балтии.