Рижские экстремалы прогулялись по канату между высотками - видео

Подобное мероприятие в рамках акции "Посмотри, там человек наверху" проводится не в первый раз и всегда с официального разрешения городских властей.

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Все спортсмены оснащены страховкой и имеют за плечами не один час тренировок.

"Мы это делаем безопасно, у нас есть знания и опыт, мы профессионалы. И те, кто находится на ленте - они могут, они знают, что делают. Мы не безбашенные, не самоубийцы - это нормальный спорт, и в мире все это происходит", - объясняет руководитель спортивного общества слэклайнеров в Латвии Угис Чакарс.

В стране еще в 2014 году появилось общество SlacklineLv, которое объединяет всех любителей этого вида спорта и частенько удивляет жителей столицы.