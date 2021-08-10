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Рижские экстремалы прогулялись по канату между высотками - видео
Жители Риги стали свидетелями экстремального шоу - участники движения слэклайн прогулялись по натянутому между двумя высотками канату. Смотрите в видео опасные кадры
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PT2M07S
2021-08-10T18:34Z
Жители Риги стали свидетелями экстремального шоу - участники движения слэклайн прогулялись по натянутому между двумя высотками канату. Смотрите в видео опасные кадры
Подобное мероприятие в рамках акции "Посмотри, там человек наверху" проводится не в первый раз и всегда с официального разрешения городских властей.
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Все спортсмены оснащены страховкой и имеют за плечами не один час тренировок.
"Мы это делаем безопасно, у нас есть знания и опыт, мы профессионалы. И те, кто находится на ленте - они могут, они знают, что делают. Мы не безбашенные, не самоубийцы - это нормальный спорт, и в мире все это происходит", - объясняет руководитель спортивного общества слэклайнеров в Латвии Угис Чакарс.
В стране еще в 2014 году появилось общество SlacklineLv, которое объединяет всех любителей этого вида спорта и частенько удивляет жителей столицы.