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Рижские экстремалы прогулялись по канату между высотками - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210810/252547329/Rizhskie-ekstremaly-progulyalis-po-kanatu-mezhdu-vysotkami---video.html
Рижские экстремалы прогулялись по канату между высотками - видео
Жители Риги стали свидетелями экстремального шоу - участники движения слэклайн прогулялись по натянутому между двумя высотками канату. Смотрите в видео опасные кадры
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=72627054&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0a/252547276.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0a/252547284.jpg
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PT2M07S
2021-08-10T18:34Z

Жители Риги стали свидетелями экстремального шоу - участники движения слэклайн прогулялись по натянутому между двумя высотками канату. Смотрите в видео опасные кадры

Подобное мероприятие в рамках акции "Посмотри, там человек наверху" проводится не в первый раз и всегда с официального разрешения городских властей.

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Все спортсмены оснащены страховкой и имеют за плечами не один час тренировок.

"Мы это делаем безопасно, у нас есть знания и опыт, мы профессионалы. И те, кто находится на ленте - они могут, они знают, что делают. Мы не безбашенные, не самоубийцы - это нормальный спорт, и в мире все это происходит", - объясняет руководитель спортивного общества слэклайнеров в Латвии Угис Чакарс.

В стране еще в 2014 году появилось общество SlacklineLv, которое объединяет всех любителей этого вида спорта и частенько удивляет жителей столицы.

Теги:
Рига

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