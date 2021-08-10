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Новороссийск ночью накрыл мощный ливень: улицы и дороги ушли под воду

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210810/252553593/Novorossiysk-nochyu-nakryl-moschnyy-liven-ulitsy-i-dorogi-ushli-pod-vodu.html
Новороссийск ночью накрыл мощный ливень: улицы и дороги ушли под воду
После ливня некоторые участки дорог в Новороссийсе ушли под воду. Водители с трудом преодолевали потоки воды. Смотрите подробности в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=55958876&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0a/252553562.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0a/252553570.jpg
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PT0M49S
2021-08-10T23:32Z

После ливня некоторые участки дорог в Новороссийсе ушли под воду. Водители с трудом преодолевали потоки воды. Смотрите подробности в видео

В ночь на 10 августа на город обрушился сильный дождь, превративший улицы и дороги в реки.

До утра 13 августа синоптики прогнозируют в Краснодарском крае ливень с грозой, град и шквалистый ветер до 23 м/с. На реках юго-восточной территории края, черноморского побережья и юго-западных притоках реки Кубань ожидают подъемы уровней воды.

Оперативные службы уже приведены в повышенную готовность. Спасатели рекомендуют проявлять населению бдительность, следить за погодой, а также соблюдать меры пожарной безопасности.

Теги:
Дождь, Погода

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