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Новороссийск ночью накрыл мощный ливень: улицы и дороги ушли под воду
После ливня некоторые участки дорог в Новороссийсе ушли под воду. Водители с трудом преодолевали потоки воды. Смотрите подробности в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=55958876&type=mp4
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PT0M49S
2021-08-10T23:32Z
После ливня некоторые участки дорог в Новороссийсе ушли под воду. Водители с трудом преодолевали потоки воды. Смотрите подробности в видео
В ночь на 10 августа на город обрушился сильный дождь, превративший улицы и дороги в реки.
До утра 13 августа синоптики прогнозируют в Краснодарском крае ливень с грозой, град и шквалистый ветер до 23 м/с. На реках юго-восточной территории края, черноморского побережья и юго-западных притоках реки Кубань ожидают подъемы уровней воды.
Оперативные службы уже приведены в повышенную готовность. Спасатели рекомендуют проявлять населению бдительность, следить за погодой, а также соблюдать меры пожарной безопасности.