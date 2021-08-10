Новороссийск ночью накрыл мощный ливень: улицы и дороги ушли под воду

После ливня некоторые участки дорог в Новороссийсе ушли под воду. Водители с трудом преодолевали потоки воды. Смотрите подробности в видео

В ночь на 10 августа на город обрушился сильный дождь, превративший улицы и дороги в реки.

До утра 13 августа синоптики прогнозируют в Краснодарском крае ливень с грозой, град и шквалистый ветер до 23 м/с. На реках юго-восточной территории края, черноморского побережья и юго-западных притоках реки Кубань ожидают подъемы уровней воды.

Оперативные службы уже приведены в повышенную готовность. Спасатели рекомендуют проявлять населению бдительность, следить за погодой, а также соблюдать меры пожарной безопасности.