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Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном - видео
Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана прошли в 20 километрах от границы с Афганистаном. Смотрите подробности в видео
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PT1M33S
2021-08-11T18:15Z
Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана прошли в 20 километрах от границы с Афганистаном. Смотрите подробности в видео
Маневры на полигоне "Харб-Майдон" отрабатывали 2,5 тысячи военных, было задействовано почти 500 единиц техники.
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Военных перебросили на полигон из-за обострившейся ситуации на границе.
По данным правительства Афганистана, "Талибан"* взял под контроль почти полстраны, а по словам самих талибов - до 80 процентов. Есть опасность, что боевики проникнут на территории приграничных стран, поэтому военные должны быть наготове.
Во время совместных учений они использовали сирийский опыт, впервые задействовали межвидовую группировку войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десанта.