19:54 11 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6423
  • 100 RUB4.2202
  • USD3.1070
Поиск
Видео

Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном - видео

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
video: Ruptly / Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0b/252557257.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210811/252557332/Kak-proshli-sovmestnye-ucheniya-na-granitse-s-Afganistanom---video.html
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном - видео
Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана прошли в 20 километрах от границы с Афганистаном. Смотрите подробности в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=67175339&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0b/252557257.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0b/252557265.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0b/252557258.jpg
PT1M33S
2021-08-11T18:15Z

Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана прошли в 20 километрах от границы с Афганистаном. Смотрите подробности в видео

Маневры на полигоне "Харб-Майдон" отрабатывали 2,5 тысячи военных, было задействовано почти 500 единиц техники.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Военных перебросили на полигон из-за обострившейся ситуации на границе.

По данным правительства Афганистана, "Талибан"* взял под контроль почти полстраны, а по словам самих талибов - до 80 процентов. Есть опасность, что боевики проникнут на территории приграничных стран, поэтому военные должны быть наготове.

Во время совместных учений они использовали сирийский опыт, впервые задействовали межвидовую группировку войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десанта.

Теги:
Афганистан, Учения

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном - видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться