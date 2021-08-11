Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном - видео

Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана прошли в 20 километрах от границы с Афганистаном. Смотрите подробности в видео

Маневры на полигоне "Харб-Майдон" отрабатывали 2,5 тысячи военных, было задействовано почти 500 единиц техники.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Военных перебросили на полигон из-за обострившейся ситуации на границе.

По данным правительства Афганистана, "Талибан"* взял под контроль почти полстраны, а по словам самих талибов - до 80 процентов. Есть опасность, что боевики проникнут на территории приграничных стран, поэтому военные должны быть наготове.

Во время совместных учений они использовали сирийский опыт, впервые задействовали межвидовую группировку войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десанта.