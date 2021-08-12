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Раритеты на колесах: ретро-автомобили на фестивале в Литве - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210812/252561129/Raritety-na-kolesakh-retro-avtomobili-na-festivale-v-Litve---video.html

Сотни ретро-автомобилей, винтажные модели советского, европейского и американского производств, участвуют в ежегодном международном фестивале "Нестареющая Классика 2021". Смотрите подробности в видео

Согласно требованиям фестиваля "Нестареющая Классика", все транспортные средства должны быть оригинальны, пригодны для эксплуатации и произведены не позднее 1977 года, сообщает Sputnik Азербайджан

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Также в рамках фестиваля прошел парад исторической техники: колонна ретро-автомобилей проехала 14 километров до литовского Биржая. А на месте старта автопробега - в Музее старинной техники - посетителям показали винтажную паровую сельскохозяйственную технику и провели экскурсии о средствах передвижения прошлых эпох, их эксплуатации, хранении и ремонте.

Теги:
Винтаж, автомобили, выставка

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