Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами

Как глобализация отразилась на эволюции грузинского языка вы узнаете из видео Sputnik Грузия.

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"Что касается использования иностранных слов, понимаю, что абсолютно кристального языка не существует, и в них используются международные слова, но у всего есть свои рамки. А у нас все рамки разрушены. Это, разумеется, первый признак провинциализма, а также малой эрудиции… В отношении языковых норм происходит полное пренебрежение. И это приводит к катастрофическим результатам", – заявил Шемокмедели в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Грузинский язык входит в список древнейших языков мира. На сегодняшний день в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. Это крупнейший картвельский язык и единственный кавказский язык с древней литературной традицией. За прошедшие столетия языку удалось сохранить большую часть своего первоначального алфавита и произношения. Однако изменения язык все-таки претерпел, и заимствования и барбаризмы смущают жителей все меньше.