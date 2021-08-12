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Дидгороба - Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы

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© video: Sputnik . Vladimir Umikashvili / Anna Anastasiadi
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0c/252568254.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210812/252568320/Didgoroba---Gruziya-otmechaet-900-let-so-dnya-velikoy-pobedy.html

В Грузии отмечают 900-летний юбилей Дидгорской битвы, когда турки-сельджуки потерпели поражение в бою с войском Давида Строителя

Из-за пандемии запрещены массовые мероприятия по всей стране, но грузины все равно восходят к монументу, посвященному Дидгорской битве, чтобы отдать дань памяти великим предкам. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия.

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Дидгорская битва состоялась 12 августа 1121 года. Грузины считают ее самым великим сражением в истории государства. Сельджуки потерпели в ней сокрушительное поражение, а войско царя Давида освободило Тбилиси, провозгласив его столицей, тогда в истории страны начался "золотой век".

Теги:
Грузия, Гори, Дидгороба

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