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Наводнение на севере Турции вызвало массовые разрушения и гибель людей
Вслед за лесными пожарами на Турцию обрушилось наводнение. Сильные дожди на севере страны охватили сразу несколько провинций. Смотрите подробности в видео
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PT1M26S
2021-08-13T18:42Z
Вслед за лесными пожарами на Турцию обрушилось наводнение. Сильные дожди на севере страны охватили сразу несколько провинций. Смотрите подробности в видео
Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны сообщает, что 11 человек погибли и более 600 человек эвакуировано.
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Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк.
В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, завалы расчищают спасатели.
Около 300 населенных пунктов остались без электричества.