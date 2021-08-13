Наводнение на севере Турции вызвало массовые разрушения и гибель людей

Вслед за лесными пожарами на Турцию обрушилось наводнение. Сильные дожди на севере страны охватили сразу несколько провинций. Смотрите подробности в видео

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны сообщает, что 11 человек погибли и более 600 человек эвакуировано.

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Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк.

В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, завалы расчищают спасатели.

Около 300 населенных пунктов остались без электричества.