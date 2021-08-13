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Наводнение на севере Турции вызвало массовые разрушения и гибель людей

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210813/252570750/Navodnenie-na-severe-Turtsii-vyzvalo-massovye-razrusheniya-i-gibel-lyudey.html
Наводнение на севере Турции вызвало массовые разрушения и гибель людей
Вслед за лесными пожарами на Турцию обрушилось наводнение. Сильные дожди на севере страны охватили сразу несколько провинций. Смотрите подробности в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=73577476&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0d/252570709.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0d/252570717.jpg
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0d/252570710.jpg
PT1M26S
2021-08-13T18:42Z

Вслед за лесными пожарами на Турцию обрушилось наводнение. Сильные дожди на севере страны охватили сразу несколько провинций. Смотрите подробности в видео

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны сообщает, что 11 человек погибли и более 600 человек эвакуировано.

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Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк.

В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, завалы расчищают спасатели. 

Около 300 населенных пунктов остались без электричества.

Теги:
Турция, Наводнение, происшествия

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