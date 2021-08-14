Райское наслаждение: тигры спасаются от аномальной жары в бассейне - видео

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Весь мир накрыла сильнейшая жара. Тяжело приходится не только людям, но и животным. Смотрите в видео, как во Владивостоке нашли способ помочь тиграм спастись от жары
Тигры из владивостокского парка "Белый лев" спасаются от жары, наслаждаясь водными процедурами в специально оборудованной купальне, сообщает Sputnik Азербайджан
Двое животных, Тайган и Алекса, играют с пластиковыми баками и с удовольствием нежатся в бассейне.
В "Белом тигре" отметили, что полосатые хищники любят купаться, умеют нырять и могут проплыть до семи километров.