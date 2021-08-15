В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе? - видео

Представители запрещённой в России организации "Талибан"* вошли в столицу страны - Кабул. Как сейчас выглядит город - смотрите в видеоматериале

Боевики радикального движения "Талибан"* мирно вошли в Кабул. Они взяли под контроль президентский дворец.

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Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны.

В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.

*"Талибан" - запрещенная в России террористическая группировка