Полевой ковид-госпиталь создают в Тбилиси - видео с места событий

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что большая часть коек будет обеспечена кислородом. Как отметила Тикарадзе, Минздрав Грузии делает все для того, чтобы полевой госпиталь был использован только в крайних случаях и лечение пациентов максимально продолжалось в обычном госпитальном секторе.
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В случае необходимости, у Грузии есть ресурс открыть полевые госпитали и в других регионах, отметила Тикарадзе.
"Доставлены инвентарь, устройства и оборудование, которые нужны этим койкам, чтобы обеспечить их кислородом. Установлены две пятитонные цистерны, которые будут снабжать койки кислородом", - сообщила министр.
В последнее время в Грузии не проходила подготовка врачей для военно-полевых условий, однако большая часть медиков получила образование тогда, когда военная переподготовка была обязательной, и у них есть определенный опыт в этом направлении.
Оценивая эпидситуацию в стране, Тикарадзе заявила, что есть ожидание того, что транспортные ограничения принесут довольно хороший результат и через две недели эпидположение улучшится на 80%. Она также отметила, что во всех регионах Грузии будут действовать пункты прививок, где можно будет вакцинироваться без предварительной регистрации.
Грузия в настоящее время переживает четвертую волну коронавируса.
С 14 августа по 4 сентября в Грузии запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий. Кроме международных центров, запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания будут работать до 23:00 вместо 00:00.
В Грузии за последние сутки выявлено 2 676 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 484 тысяч случаев инфицирования, более 425 тысяч выздоровели, 6 436 скончались.