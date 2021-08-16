Полевой ковид-госпиталь создают в Тбилиси - видео с места событий

Полевой госпиталь, рассчитанный на 500 ковид-пациентов, появится на территории Олимпийского спорткомплекса в Тбилиси в районе Дигоми. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как теперь выглядит один из стадионов на спортивной базе

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что большая часть коек будет обеспечена кислородом. Как отметила Тикарадзе, Минздрав Грузии делает все для того, чтобы полевой госпиталь был использован только в крайних случаях и лечение пациентов максимально продолжалось в обычном госпитальном секторе.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В случае необходимости, у Грузии есть ресурс открыть полевые госпитали и в других регионах, отметила Тикарадзе.

"Доставлены инвентарь, устройства и оборудование, которые нужны этим койкам, чтобы обеспечить их кислородом. Установлены две пятитонные цистерны, которые будут снабжать койки кислородом", - сообщила министр.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Полевой госпиталь для ковид-пациентов

В последнее время в Грузии не проходила подготовка врачей для военно-полевых условий, однако большая часть медиков получила образование тогда, когда военная переподготовка была обязательной, и у них есть определенный опыт в этом направлении.

Оценивая эпидситуацию в стране, Тикарадзе заявила, что есть ожидание того, что транспортные ограничения принесут довольно хороший результат и через две недели эпидположение улучшится на 80%. Она также отметила, что во всех регионах Грузии будут действовать пункты прививок, где можно будет вакцинироваться без предварительной регистрации.

Грузия в настоящее время переживает четвертую волну коронавируса.

С 14 августа по 4 сентября в Грузии запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий. Кроме международных центров, запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания будут работать до 23:00 вместо 00:00.

В Грузии за последние сутки выявлено 2 676 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 484 тысяч случаев инфицирования, более 425 тысяч выздоровели, 6 436 скончались.