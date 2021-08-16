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Как жители штурмовали аэропорт Кабула, чтобы убежать из Афганистана - видео

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video : AP video / Viral press
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/10/252597706.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210816/252597756/Kak-zhiteli-shturmovali-aeroport-Kabula-chtoby-ubezhat-iz-Afganistana---video.html

Талибан* объявил о захвате Афганистана. Ранее радикалы вошли в столицу - Кабул, а также объявили о том, что взяли под контроль всю территорию страны. Смотрите в видео, что происходило в этот день у аэропорта в Кабуле

Президент Ашраф Гани бежал из Афганистана, ряд иностранных государств эвакуируют свои посольства. Последний шанс убежать от Талибана* - аэропорт Кабула. Толпа в панике ворвалась на взлетно-посадочную полосу и штурмовала самолеты. В ходе давки уже погибло несколько человек.

*Талибан - запрещенная в России террористическая организация

Теги:
Афганистан, Война в Афганистане

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