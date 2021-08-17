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Талибы* вошли в Кабул: как выглядит столица Афганистана после захвата - видео

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210817/252601392/Taliby-voshli-v-Kabul-kak-vyglyadit-stolitsa-Afganistana-posle-zakhvata---video.html

Талибан* заявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана, все сухопутные пограничные переходы, а также столицу страны - Кабул. Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Кабула

Правительственные войска Афганистана почти полностью прекратили сопротивление, президент страны Ашраф Гани бежал.

Представители радикалов объявили об окончании гражданской войны в Афганистане. Смотрите в прямой трансляции Sputnik на русском как выглядит Кабул после его захвата талибами*

*Талибан - запрещенная в России организация.

Теги:
Афганистан, Война в Афганистане

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