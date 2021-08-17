Талибы* вошли в Кабул: как выглядит столица Афганистана после захвата - видео

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Талибан* заявил, что взял под контроль всю территорию Афганистана, все сухопутные пограничные переходы, а также столицу страны - Кабул. Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Кабула
Правительственные войска Афганистана почти полностью прекратили сопротивление, президент страны Ашраф Гани бежал.
Представители радикалов объявили об окончании гражданской войны в Афганистане. Смотрите в прямой трансляции Sputnik на русском как выглядит Кабул после его захвата талибами*
*Талибан - запрещенная в России организация.