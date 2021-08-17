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Успех талибов* в Афганистане вдохновит экстремистов - мнение эксперта

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Sputnik Грузия
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Успех талибов* может стать примером для экстремистов и радикальной молодежи по всему миру, уверен военный обозреватель Александр Хроленко. Смотрите в видео, что он заявил

В интервью Sputnik на русском Александр Хроленко подробно рассказал о ситуации в Афганистане после его захвата Талибаном*.

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По мнению Хроленко, радикалы будут управлять страной теми же методами, через которые они пришли к власти – с помощью насилия. Люди боятся, что их коснутся репрессии, поэтому массово пытаются бежать из страны.

Также военный обозреватель выразил мнение, что нужно осторожнее относиться к обещаниям талибов*. В частности, в вопросах гарантии безопасности для иностранных граждан, наркотрафика, а также попыток распространить свое влияние на соседние страны.

*Талибан - запрещенная в России организация

Теги:
Россия, Россия, Афганистан, Война в Афганистане, терроризм, Террористы, Борьба с терроризмом

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