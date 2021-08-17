Успех талибов* в Афганистане вдохновит экстремистов - мнение эксперта

В интервью Sputnik на русском Александр Хроленко подробно рассказал о ситуации в Афганистане после его захвата Талибаном*.
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По мнению Хроленко, радикалы будут управлять страной теми же методами, через которые они пришли к власти – с помощью насилия. Люди боятся, что их коснутся репрессии, поэтому массово пытаются бежать из страны.
Также военный обозреватель выразил мнение, что нужно осторожнее относиться к обещаниям талибов*. В частности, в вопросах гарантии безопасности для иностранных граждан, наркотрафика, а также попыток распространить свое влияние на соседние страны.
*Талибан - запрещенная в России организация