Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье - видео очевидца

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Рядом с военным аэродромом Кубинка в Подмосковье потерпел крушение российский транспортный самолет Ил-112В. Смотрите в видео очевидца кадры авиакатастрофы
На кадрах видео заметно, как в полёте у воздушного судна загорелся правый двигатель. После возгорания самолёт не смог дотянуть до посадочной полосы.
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На борту находились 3 члена экипажа, по предварительной информации за штурвалом Ил-112В был лётчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Как сообщают СМИ, все члены экипажа погибли.