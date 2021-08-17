Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье - видео очевидца

Рядом с военным аэродромом Кубинка в Подмосковье потерпел крушение российский транспортный самолет Ил-112В. Смотрите в видео очевидца кадры авиакатастрофы

На кадрах видео заметно, как в полёте у воздушного судна загорелся правый двигатель. После возгорания самолёт не смог дотянуть до посадочной полосы.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

На борту находились 3 члена экипажа, по предварительной информации за штурвалом Ил-112В был лётчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Как сообщают СМИ, все члены экипажа погибли.