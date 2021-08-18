Последствия победы талибов* в Афганистане - экспертное мнение

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Что ожидает мир после захвата Афганистана Талибаном*? Кто виноват в победе радикалов? На эти и другие вопросы отвечает лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич
Будет ли новая волна беженцев из Афганистана после захвата страны талибами* и куда они направятся? А главное, стоит ли ожидать усиление террористической угрозы и что делать России в этой ситуации? Все эти вопросы Sputnik на русском обсудил с лидером Российского Союза ветеранов Афганистана Францем Клинцевичем.
*Талибан - запрещенная в России организация