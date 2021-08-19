Как выглядит Афганистан при талибах* - видео

Члены радикального движения патрулируют улицы с оружием в руках, женщины ходят в хиджабах, а на административных зданиях страны вместо национальных появляются флаги талибов, сообщает Sputnik Беларусь.
Движение "Талибан"* 15 августа объявило о полном контроле над Афганистаном.
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Прибытие группировок талибов* в Кабул в воскресенье вынудило многих людей попытаться покинуть страну, что вызвало пробки на дорогах и давку в аэропорту. Из-за приостановки коммерческих рейсов некоторые граждане отчаянно пытались спастись, забравшись на самолеты.
*"Талибан" - радикальная группировка, запрещена в России