Как выглядит Афганистан при талибах* - видео

За последние 24 часа от коронавируса скончались 58 человек, выздоровел же за сутки 4 471 человек

Принять участие в программе смогут граждане Грузии или лица без гражданства с постоянным видом на жительство, которые более года нелегально работали за рубежом или просили убежища и вернулись на родину менее 12 месяцев назад