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Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210819/252623331/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-MID-Rossii-Marii-Zakharovoy.html
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=37113081&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/13/252623277.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/13/252623285.jpg
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PT1S
2021-08-19T16:18Z

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой

Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

Теги:
Россия, Мария Захарова, Политика

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