Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

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Каждый пятый трудоспособный житель Грузии без работы - данные статистики Трудоспособное население в Грузии составляет 54,1% от количества всех жителей страны, этот показатель вырос за год на 1,1 процентных пункта 257

В Грузии выявлены пациенты, трижды инфицированные коронавирусом В третий раз, по словам врачей, болезнь протекала у пациента в легкой форме - в виде простуды и головной боли 451