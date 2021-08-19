Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова провела еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Тысячи людей по-прежнему пытаются покинуть Кабул, захваченный талибами*. Как проходит эвакуация из Афганистана смотрите в видео из аэропорта Кабула
Ситуация в Афганистане стабилизируется, талибы (движение признано террористическим, запрещено в России) позволяют продолжать эвакуацию. Смотрите в видео, как выглядят города в стране при талибах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел "обнадеживающие сигналы" со стороны талибов*. Подробнее о том, что заявил глава МИД РФ - смотрите в видео
Что ожидает мир после захвата Афганистана Талибаном*? Кто виноват в победе радикалов? На эти и другие вопросы отвечает лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич
Трудоспособное население в Грузии составляет 54,1% от количества всех жителей страны, этот показатель вырос за год на 1,1 процентных пункта
В третий раз, по словам врачей, болезнь протекала у пациента в легкой форме - в виде простуды и головной боли
Принять участие в программе смогут граждане Грузии или лица без гражданства с постоянным видом на жительство, которые более года нелегально работали за рубежом или просили убежища и вернулись на родину менее 12 месяцев назад
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