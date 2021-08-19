Лидеры талибов возвращаются в страну - что известно о ситуации в Афганистане?

Афганистан приспосабливается к новой реальности: в столице страны появились признаки возобновления прежней жизни. Смотрите в видео, как прошла первая пресс-конференция после захвата власти в стране

Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, провело первую пресс-конференцию, которая началась в Кабуле с молитвы, сообщает Sputnik Азербайджан

Выступая перед журналистами, пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид процитировал выдержки из Корана, а затем поздравил всех афганцев с окончанием американской оккупации их земель.

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Талибы заявили, что не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене.

По словам Муджахида, все посольства и НПО в стране находятся в полной безопасности. "Талибан"* также обязуется не допустить, чтобы кто-то использовал территорию страны как базу для атак против других государств.

Муджахид заверил, что в стране будут защищать права женщин, им будут позволять вести активный образ жизни с соблюдением шариата. Он также заявил, что от женщин будут требовать носить хиджаб, оставляющий открытым лицо.